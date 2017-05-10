Üzümün yaprağı geçim kaynakları oldu

İslahiye'de yaklaşık bir ay sürecek asma yaprağı toplama dönemi bağları hareketlendirdi.

YAPRAĞIN KİLOSU 10 LİRAYA SATILIYOR

Çiftçi Malları Koruma Derneği Başkanı Ramazan Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu anda sarmalık yaprakların toplandığını, kilogram fiyatının yeşil yaprak olarak 10 liraya satıldığını söyledi.

SALAMURASI 40 LİRA

Birçok üreticinin yaprağı salamura olarak sattığını anlatan Can, çok sayıda kişinin bu yolla aile bütçelerine katkı sağladığını belirtti. Asma yaprağının yeşil olarak kilogramı 10 liradan, 5 ila 10 kilogramlık bidonlara hazırlanarak satışa sunulan asma yaprağı salamurasının ise 25 ila 40 liradan satıldığını ifade eden Can, "Üretici, üzüm hasat döneminde üzümün kilogramını toptan 1 ila 1,5 liraya satarken yaprakların toplanarak kilosunun 10 liradan satılması ticareti daha karlı hale getiriyor. O yüzden üreticiler asma yaprağı satmayı çok önemsiyor." diye konuştu.

Üzüm bağında elçilik yaparak geçimini sağlayan ve yaprak toplayan 40 yaşındaki Mine Emek, bölge halkının üzüm ve yapraktan önemli gelir elde ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bizim ve bölgenin geçimi bunun üzerine, üzüm zamanı üzüm, yaprak zamanı yapraktır. Topladığımız yaprak kükürtsüz, ilaçsız ve organiktir. 30 gün süren yaprak toplama hasadında bir kısmımız yeşil yaprak olarak satarken bir kısmımız ise 5 ila 10 kiloluk bidonlara hazırladığımız salamura olarak satıyoruz. Yeşil yaprak olarak kilosu 10 liradan, salamura olarak ise 25'ten 40 liraya kadar değişen fiyatlarla satılmaktadır. Bizim üzümlerimiz de yaprağımız da kaliteli, toprağımız kıraç olması nedeniyle üzümlerimiz daha tatlı, daha şirin oluyor ve daha çabuk gelişiyor. Türkiye'nin en kaliteli yaprağı olduğunu söyleyebiliriz. Ne Manisa'nın ne de İzmir'in üzümü bizim üzümlerimizin kalitesine yetişir. Hayırlısıyla Rusya kapısı açılırsa üzümümüz para edecek. Rusya almadığı zaman piyasa çöküyor. Üzümler şaraplığa ucuz fiyata gidiyor. Anlaşma yapılıp Rusya kapısının açılmasıyla üreticinin de yüzü gülecektir."







