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Uzun zaman üstüne yazılan öykü: Tibet Şeftali Turtası

Edebiyatın formül bozan meşhur yazarı Tom Robbins, sıradışı hayatının eğlenceli hikayelerini bizlerle paylaşıyor…

Özel İçerik | 19.06.2018 - 14:48..
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Tibet Şeftali Turtası

Otobiyografi gıdasının ego olduğunu savunan Robbins, romanlarına bile otobiyografik izler bırakmaktan kaçındığı için bu kitabında da çocukluğundan, gazetecilik yıllarından, dünya gezilerinden, yazarlığa başlayışından, askerlik anılarından, evliliklerinden, ilişkilerinden seçtiği eğlenceli hikâyeleri anlatıyor.

Uzun zaman üstüne yazılan öykü: Tibet Şeftali Turtası

TİBET ŞEFTALİ TURTASI

“Tibet Şeftali Turtası, her ne kadar duruşu ve sesiyle epeyce andırıyor olsa ve zayıf ışıkta öyle gibi görünse de, bir anı kitabı da değil. Daha kesin bir tanım yapacak olursak bu kitap, yıllardır hayatımdaki kadınlara karım, asistanım, spor hocam, yoga öğretmenim, kız kardeşlerim, temsilcim ve diğerleri anlatmakta olduğum doğruluğundan kuşku duyulmayacak gerçek hikâyelerin, yine onların ısrarları üzerine nihayet kaleme aldığım uzatmalı öyküsüdür” diyen yazar, benzersiz anlatımıyla sizleri başka dünyalara taşıyacak…

Uzun zaman üstüne yazılan öykü: Tibet Şeftali Turtası

Tibet Şeftali Turtası

Tom Robbins

Ayrıntı Yayınları

S.: 416

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