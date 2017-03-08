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Uzunçayır metrobüs hattında turnikelerin üzerinden atladılar

İstanbul Kadıköy'de bulunan Uzunçayır metrobüs durağındaki turnikelerde meydana gelen arıza nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

08.03.2017 - 11:00
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Kadıköy Uzunçayır Metrobüs durağındaki turnikelerin bir kısmında arıza meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen arıza uzun süredir çözülemeyince durakta yoğunluk yaşandı. Bazı turnikelerin İstanbulkartları okumaması üzerine zor durumda kalan vatandaşlara duraktaki görevliler yardım etti.

Uzunçayır metrobüs hattında turnikelerin üzerinden atladılar

DURAK DOLDU TAŞTI

Yoğunluğun giderek artması ve vatandaşların artık durağa sığmaması üzerine güvenlik ekipleri çözümü vatandaşları turnikelerden atlatmakta buldu. Vatandaşlar arızalı turnikelerin üzerinden atlayarak durağa geçti.

Uzunçayır metrobüs hattında turnikelerin üzerinden atladılar

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