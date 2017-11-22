taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.067
USD
3,9672
EURO
4,6616
ALTIN
163,78
PETR
63,1900

Uzungöl beyaza büründü

Doğu Karadeniz'de turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanların başında gelen Uzungöl, yağan karla beyaza büründü.

22.11.2017 - 14:47
  1. Haberler
  2. İç Haber

Trabzon'un sahil kesiminde günün ilk saatlerinde yağmur etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar yağışı görüldü.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Kar yağışıyla Çaykara ilçesine bağlı yaklaşık bin metre rakıma sahip Uzungöl, gölü besleyen dere ve çevresiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Otantik mimarisi, dik yamaçları ve muhteşem orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de çocuklar, karla oynamanın tadını çıkarttı.

Kar yağışının devam ettiği turizm merkezinde, bazıları ise karda yürüyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan, ilçeye bağlı Arpaözü ve Çayıroba mahallelerinde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Uzungöl beyaza büründü

EKİPLER HAZIR BEKLİYOR

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve soğuk havanın, doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Uzungöl'de de etkisini gösterdiğini söyledi.

Kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için çalıştıklarını dile getiren Tok, yağışın uzun süre devam etmesi ihtimaline karşı ekiplerin hazır olduğunu kaydetti.

Uzungöl beyaza büründü

Uzungöl beyaza büründü

Uzungöl beyaza büründü

Uzungöl beyaza büründü

İlginizi Çekebilir
Halk otobüsü yokuş aşağı kayıp okul duvarına çarptı
Ümraniye'de park halindeyken kaymaya başlayan özel halk otobüsü okul duvarına çarptı.
Darbeci Semih Terzi'nin eşi tahliyesini istedi
Mahkeme heyeti, darbeci Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'nin tahliye talebini reddedip, tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Yolcular farkındalık deneyinde çocuklara sahip çıktı
İzmit'teki sosyal farkındalık deneyinde, tramvayda çocukları çalıştırarak kötü davranan kişilere, çevredekiler tepki gösterdi.
Karayoluna çırılçıplak çıkan Iraklı, sürücüleri şaşırttı
Adapazarı'nda D-650 karayoluna çırılçıplak çıkan Iraklı Ahmet H., zorlukla kontrol altına alınarak hastaneye kaldırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Canlı yayında ayetlere hikaye dedin tartışması

Canlı yayında ayetlere hikaye dedin tartışması

119
Eski kaymakam Kadir Güntepe hakim karşısına çıktı

Eski kaymakam Kadir Güntepe hakim karşısına çıktı

109
Şehit Binbaşı'nın eşi: Herkesi dikkatli olun diye uyardı

Şehit Binbaşı'nın eşi: Herkesi dikkatli olun diye uyardı

44
BAE Komutanı: İki ülke kardeş gibi

BAE Komutanı: İki ülke kardeş gibi

473
ABD'ye Türkiye soruldu: Siyasi ilişkiler evlilik gibidir

ABD'ye Türkiye soruldu: Siyasi ilişkiler evlilik gibidir

108
Tutuklu Suudi prensler İsrail'i ihya edecek

Tutuklu Suudi prensler İsrail'i ihya edecek

127
Dolar ve euroda son durum

Dolar ve euroda son durum

346
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM