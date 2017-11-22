Uzungöl beyaza büründü

Trabzon'un sahil kesiminde günün ilk saatlerinde yağmur etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar yağışı görüldü.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Kar yağışıyla Çaykara ilçesine bağlı yaklaşık bin metre rakıma sahip Uzungöl, gölü besleyen dere ve çevresiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Otantik mimarisi, dik yamaçları ve muhteşem orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de çocuklar, karla oynamanın tadını çıkarttı.

Kar yağışının devam ettiği turizm merkezinde, bazıları ise karda yürüyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan, ilçeye bağlı Arpaözü ve Çayıroba mahallelerinde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

EKİPLER HAZIR BEKLİYOR

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve soğuk havanın, doğal güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Uzungöl'de de etkisini gösterdiğini söyledi.

Kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için çalıştıklarını dile getiren Tok, yağışın uzun süre devam etmesi ihtimaline karşı ekiplerin hazır olduğunu kaydetti.