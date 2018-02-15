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Uzungöl çamur ve alüvyonlardan temizlendi

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl’de çamur ve alüvyon temizleme işlemleri tamamlandı.

İHA | 15.02.2018 - 11:53..
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Uzungöl çamur ve alüvyonlardan temizlendi

Trabzon’un Çaykara ilçesinde bulunan her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Uzungöl’de geçtiğimiz Şubat ayından bu yana DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar tamamlandı.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

4 metre derinlikten çıkarılan çamur ve alüvyonların pompalar vasıtasıyla başka bir yere taşındığı çalışmalarda 150 bin metreküp birikinti çıkarıldı. 5 milyon 135 bin TL’lik bütçenin ayrıldığı çalışmalar tamamlanırken, Uzungöl’ün artık rahat bir nefes alacağı belirtildi.

Uzungöl çamur ve alüvyonlardan temizlendi

GENİŞ KAPSAMLI TEMİZLEME ÇALIŞMASI YAPILDI

Temizleme çalışmalarından önce yüzde 96’sı dolu olan gölde ilk kez geniş kapsamlı temizleme çalışması yapıldı. Çalışmada emici tarama gemisi göl rezervuarında biriken katı malzeme ve rüsübatı, göl tabanının istenilen derinlik ve bölgede GPS sistemi ile tarayarak dere içerisindeki akarlara boşalttı.

Tarama işlemi pompa ve jet pompası ile 8 adet jet memeli ve jet kafalıklı emiş borusu teçhizatlı emici tarama gemisi ile yapıldı.

Uzungöl çamur ve alüvyonlardan temizlendi

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