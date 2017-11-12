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Uzungöl'de yıkılacak tesisler tespit edildi

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de, kamu arazisinde bulunan yıkılacak tesislerin belirlendiği bildirildi.

12.11.2017 - 16:30
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Trabzon Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İmar Kanunu'nun 18. maddesi gereğince Uzungöl'de yapılan çalışmaların tamamlandığını söyledi.

KARAR İLETİLECEK

Tok, "Bu kapsamda Uzungöl'de Gölbaşı mevki ve göl etrafındaki yıkılacak tesisler belirlendi. Şu anda mahkeme kararının çıkmasını bekliyoruz. Bir hafta içerisinde de esnaf ve vatandaşımıza gereken tebliğleri iletmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

YILBAŞINA KADAR YIKILACAK

Tebliğlerin ardından yıkımlara başlanacağını belirten Tok, yılbaşına kadar da yıkımları gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

Uzungöl'de yıkılacak tesisler tespit edildi

AMACIMIZ UZUNGÖL'Ü ÇİRKİN YAPILARDAN KURTARMAK""

Uzungöl'ün çirkin yapılaşmadan kurtulacağını söyleyen Tok, "Amacımız Uzungöl'ü korumak ve çirkin yapılardan, görüntü kirliliğinden kurtarmak. Uzungöl'ü eski ihtişamına kavuşturarak, gelecek nesillere bu mirası daha güzel şekilde bırakmak istiyoruz." dedi.

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