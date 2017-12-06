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Uzungöllüler yıkımları bekliyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl’de yılbaşına kadar başlaması planlanan yıkımlar, yöre halkını sevindirdi.

İHA | 06.12.2017 - 10:30..
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Dik yamaçları, muhteşem orman örtüsü, vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi’nin önünü kapatmasıyla oluşan Uzungöl’ün çarpık ve plansız büyümeye kurban gitmemesi için harekete geçilerek yıkım kararı alındı.

GÖL KENARI DÜZENLENECEK

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak yerlerinden biri olan Uzungöl’de, 30’a yakın göl kenarında bulunan günübirlik tesisin yılbaşına kadar yıkılması beklenirken, Uzungöl’deki yöre halkı yıkımlarla birlikte gölün çevresinin temizleneceğini söylüyor.

Uzungöllüler yıkımları bekliyor

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Uzungöl’de turizm işletmeciliği yapan Metin İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla artık Uzungöl’de gelişigüzel başlayan yapılaşmanın önüne geçileceğini söyledi.

Uzungöllüler yıkımları bekliyor

Uzungöl halkı olarak gölün çevresinin temizlenmesini istediklerini belirten İnan, “Turizm mahallelerindeki yolların kenarında bulunan büfe dükkanlarının kaldırılması ve park alanlarının oluşturulmasını istiyoruz. Sosyal yaşam alanlarının daha düzenli hale gelmesi Uzungöl’ün yüzde 70’nin yapılaşmadan kurtulacağı düşüncesindeyiz.” dedi.

Uzungöllüler yıkımları bekliyor

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