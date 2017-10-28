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V. Murad Av Köşkü hamamının restorasyonu tepki görüyor

19’uncu yüzyıldan kalma V. Murad Av Köşkü'nün hamamını restorasyon sonrasında görenler o olduğuna inanamıyor.

28.10.2017 - 09:36
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V. Murad Av Köşkü hamamının restorasyonu tepki görüyor

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’ndeki 19’uncu yüzyıldan kalma V. Murad Av Köşkü’nün hamamı, restorasyondan sonra modern bir görünüme kavuştu. 2014 yılında başlayan çalışmalar sonrası tarihi taş yapının tavanı cam, zemini parke ile kaplandı. Duvarlarına sıva yapılıp somon rengine boyanan hamam klima ve kamera sistemleriyle donatıldı.

V. Murad Av Köşkü hamamının restorasyonu tepki görüyor

V. Murad Av Köşkü hamamı restorasyonu tepki görüyor - FOTO GALERİ

"YERİNE MODERN TEK KATLI BİNA YAPILMIŞ"

Kadıköy’ün tarihi yapısıyla ilgili kitaplar yazan, Mimar ve Araştırmacı Arif Atılgan, “Bu eserde restorasyon yapılmamış, tarihi yapının yerine modern tek katlı bir bina yapılmıştır.” dedi.

"PROJEYE BAĞLI KALINMIŞTIR" AÇIKLAMASI YAPILDI

Bu tür uygulamaların çok görülmeye başlandığına dikkat çeken Sanat Tarihçisi Hızır İnan, Sanat tarihi eğitiminin olmaması nedeniyle kamu yöneticileri kültürel mirası koruma bilincinden yoksun olduğunu söyledi. Marmara Üniversitesi’nden yapılan açıklamada “İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce uygun Projeye bağlı kalınmıştır.” denildi.

V. Murad Av Köşkü hamamının restorasyonu tepki görüyor

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