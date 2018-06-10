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Vadideki güzel şehir tarihi kimliğine kavuşuyor

Bitlis Belediyesi, yürüttüğü çalışmalarla vadideki güzel şehir olarak bilinen ve 6 bin yıllık geçmişe sahip kentin tarihi kimliğini ortaya çıkarıyor.

AA | 10.06.2018 - 10:15..
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İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi tarafından kent merkezinde yürütülen Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında, kentin tarihi kimliği ortaya çıkarılıyor.

Bitlis Belediyesi, vadideki güzel şehir olarak bilinen ve 6 bin yıllık geçmişe sahip kadim kentin cazibe merkezi haline gelmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KADİM KENT KİMLİĞİNE KAVUŞUYOR

Kadim kent tarihi kimliğine kavuşuyor sloganı ile Arifbey ve Kaleatı Caddelerinde geçen yıl tamamlanan sokak sağlıklaştırma çalışmaları bu yıl da Sinema Yokuşu ve Ulu Cami Meydanı'nda devam ediyor.

Altyapı, çevre düzenlemesi, esnaftan hiçbir ücret talep edilmeden iş yerlerinin dış cephe giydirmesi ve camekanlarının yenilenmesiyle kent merkezinin çehresi değişti.

Vadideki güzel şehir tarihi kimliğine kavuşuyor

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