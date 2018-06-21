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Vaftiz sırasında susmayan bebeği tokatladı

Bir kiliseye vaftiz için götürdükleri bebekleri rahip tarafından şiddet gören aile şoke oldu.

Haber Merkezi | 21.06.2018 - 14:36..
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Bir sosyal medya paylaşım sitesine yüklenen bebeğin vaftizi sırasında çekilen görüntüler izleyenleri şaşırttı.

BOĞAZINI SIKIP TOKAT ATTI

Fransa'da kaydedildiği düşünülen görüntülerde, ailesi tarafından vaftiz edilmek üzere kiliseye götürülen bebek huysuzlanarak ağlıyor. Sabrı tükenen rahip önce bebeği sakinleştirmeye çalışsa da daha sonra bebeğin boğazını sıkıp suratına tokat atıyor.

Neye uğradığını şaşıran aile tepki veremezken, daha sonra bebeği rahipten uzaklaştırmaya çalışıyor.

Vaftiz sırasında susmayan bebeği tokatladı ViDEO

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