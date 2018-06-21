Bir sosyal medya paylaşım sitesine yüklenen bebeğin vaftizi sırasında çekilen görüntüler izleyenleri şaşırttı.
BOĞAZINI SIKIP TOKAT ATTI
Fransa'da kaydedildiği düşünülen görüntülerde, ailesi tarafından vaftiz edilmek üzere kiliseye götürülen bebek huysuzlanarak ağlıyor. Sabrı tükenen rahip önce bebeği sakinleştirmeye çalışsa da daha sonra bebeğin boğazını sıkıp suratına tokat atıyor.
Neye uğradığını şaşıran aile tepki veremezken, daha sonra bebeği rahipten uzaklaştırmaya çalışıyor.
Vaftiz sırasında susmayan bebeği tokatladı ViDEO