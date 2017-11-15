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Vagonların arasından geçerken ezilerek can verdi

Osmaniye'de, öğle yemeği için okuldan eve vagonların arasından geçerek giden Muhammet, trenin hareket etmesiyle ezilerek can verdi.

15.11.2017 - 15:19
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Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki tren garında iddiaya göre, öğle yemeği için okuldan çıkıp eve doğru giden ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Muhammet Mehmet Gelebek, vagonların arasından geçmek istedi. Bu sırada trenin hareket etmesi sonucu vagonların altında kalan çocuk ezilerek yaşamını yitirdi.

Vagonların arasından geçerken ezilerek can verdi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yapılan ilk incelemenin ardından Muhammet Mehmet Gelebek'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Vagonların arasından geçerken ezilerek can verdi

Vagonların arasından geçerken ezilerek can verdi

Vagonların arasından geçerken ezilerek can verdi

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