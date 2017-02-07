taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.124
USD
3,7170
EURO
3,9667
ALTIN
147,01
PETR
55,5300

Vagonun üzerine çıkan çocuk elektrik akımına kapıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tren vagonunun üzerine çıkarak oyun oynayan çocuk, elektrik akımına kapıldı.

07.02.2017 - 14:07
  1. Haberler
  2. İç Haber

vagon

Gölbaşı ilçesinde bir hafta içerisinde ikinci kez tren vagonunda elektrik çarpması vakası yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde tren vagonunun üzerinde oyun oynadığı esnada yüksek gerilim hattına kapılan ve ağır yaralanan Oktay Ballıcan’ın ardından yine aynı yerde ikinci bir olay yaşandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Oyun oynayan Ahmet Şahin (15), vagonların üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan çocuğun çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ahmet Şahin ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuk daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ahmet Şahin’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, vatandaşlar güvenlik önlemi almayan yetkililere tepki gösterdi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Türk, Bahçeli'ye minnettar

Ahmet Türk, Bahçeli'ye minnettar

69
Teröriste taziye çadırı kuran işçiler kovuldu

Teröriste taziye çadırı kuran işçiler kovuldu

123
Araç maketleri atölyesi açtı

Araç maketleri atölyesi açtı

80
Polise yumruk atan sürücüye vatandaşlardan linç girişimi

Polise yumruk atan sürücüye vatandaşlardan linç girişimi

149
YPG'nin öldürülen yabancı teröristleri

YPG'nin öldürülen yabancı teröristleri

102
Volkan Demirel hakkında soruşturma başlatıldı

Volkan Demirel hakkında soruşturma başlatıldı

95
CHP'nin referandum stratejisi

CHP'nin referandum stratejisi

177
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM