taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.803
USD
3,5710
EURO
3,8816
ALTIN
146,51
PETR
51,6000

Vahiy geldi diyerek annesini öldüren kişi intihar etti

Balıkesir Bandırma'da Münevver Erkan'ı öldüren Ahmet Erkan(41) tutuklu bulunduğu Bandırma M Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini astı.

25.04.2017 - 01:39
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Geçtiğimiz Kasım ayında Doğa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ahmet Erkan, birlikte oturduğu annesi Münevver Erkan'ı boğazını keserek öldürdü.

Vahiy geldi diyerek annesini öldüren kişi intihar etti

"VAHİY GELDİ" DİYEREK KENDİNİ SAVUNMUŞTU

Dlaydan sonra kaçan Erkan, jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada Aralık ayında bir akaryakıt istasyonunda yakalandı. Annesini öldürdüğünü itiraf eden Ahmet Erkan, "Vahiy geldi, ilahi adalet" diye ifade vermişti.

CEZAEVİNDE KENDİNİ ASTI

Tutuklanarak cezaevine konulan Ahmet Erkan, geçen hafta sabaha karşı 03:00 sıralarında kendini asarak intihara kalkıştı. Cezaevindeki koğuşta çarşafı halat haline getiren ve ardından tuvalete geçerek kendini su borusuna asan Erkan’ı, bir başka mahkûm görerek cezaevi yetkililerine bildirdi.

Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Erkan, yoğum bakım servisinde bir hafta boyunca tedavi görmesine karşın bugün yaşamını yitirdi. Erkan’ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Vahiy geldi diyerek annesini öldüren kişi intihar etti

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yılmaz Esmer: Sadece üniversiteliler oy verse CHP iktidar

Yılmaz Esmer: Sadece üniversiteliler oy verse CHP iktidar

186
Obama üç ay sonra ilk kez konuştu

Obama üç ay sonra ilk kez konuştu

6
Macaristan'da Rusya protestosu

Macaristan'da Rusya protestosu

1
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

6
Hollande’dan 24 Nisan açıklaması

Hollande’dan 24 Nisan açıklaması

1
Vahiy geldi diyerek annesini öldüren kişi intihar etti

Vahiy geldi diyerek annesini öldüren kişi intihar etti

0
Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın

Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM