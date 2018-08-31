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Vahşet devam ediyor: 240 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 2'si ağır olmak üzere 240 Filistinli yaralandı.

İHA | 31.08.2018 - 22:25..
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Gazze-İsrail sınırında Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterileriyle birlikte İsrail askerlerinin katliamı devam ediyor.

Vahşet devam ediyor: 240 Filistinli yaralandı


10 YAŞINDA ÇOCUĞU VURDULAR

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Filistinillerin İsrail işgaline karşı Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 2’si ağır 240 kişinin yaralandığını açıkladı.

El- Kudra, Filistinlilerin "Gösterilerimiz Devam Edecek" adını verdikleri 23’üncü Cuma günü gösterilerinde yaralananların arasında 10 yaşında bir çocuk, bir gazeteci ve 3 sağlık çalışanının olduğu aktardı. Filistin basınına yansıyan İsrail askerlerinin Gazze sınırında gösterilerine devam eden Filistinlilere gerçek mermi ile ateş ettiği ve yoğun miktarda biber gazı kullandığı belirtildi.

Vahşet devam ediyor: 240 Filistinli yaralandı

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