Vahşet devam ediyor: 240 Filistinli yaralandı

Gazze-İsrail sınırında Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterileriyle birlikte İsrail askerlerinin katliamı devam ediyor.





10 YAŞINDA ÇOCUĞU VURDULAR

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Filistinillerin İsrail işgaline karşı Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 2’si ağır 240 kişinin yaralandığını açıkladı.

El- Kudra, Filistinlilerin "Gösterilerimiz Devam Edecek" adını verdikleri 23’üncü Cuma günü gösterilerinde yaralananların arasında 10 yaşında bir çocuk, bir gazeteci ve 3 sağlık çalışanının olduğu aktardı. Filistin basınına yansıyan İsrail askerlerinin Gazze sınırında gösterilerine devam eden Filistinlilere gerçek mermi ile ateş ettiği ve yoğun miktarda biber gazı kullandığı belirtildi.