taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.119
USD
3,7687
EURO
4,6974
ALTIN
161,47
PETR
67,9300

'Vahşetin Çağrısı' yeni baskısıyla yayımlandı

Büyük romancı Jack London'un çok satan kitabı 'Vahşetin Çağrısı' Alakarga Yayınları tarafından yeni baskısı yapılarak, okuyucularla buluştu.

Haber Merkezi | 05.02.2018 - 09:22..
  1. Haberler
  2. Kitap

Yaşadığı konforlu hayattan, çalınarak uzaklaştırılan ve kızak çekmeye zorlanan Buck’un karakteri, direndiği doğal yaşama ayak uydururken kademeli olarak değişir.

Zaman içinde sopanın kanununu, intikamın tadını, koşulsuz sevgiyi öğrenirken sonunda karşı koyamayacağı çağrılara kulak verir. Betimlemenin en güzel örneklerinden biri olan Vahşetin Çağrısı, yeni çevirisi ile Alakarga Yayınları etiketiyle kitapseverlerle yeniden buluştu.

'Vahşetin Çağrısı' yeni baskısıyla yayımlandı

Yazar: Jack London

Yayınevi: Alakarga Yayınları

Türü: Roman

Çeviren: Ecem Yücel

Baskı yılı: 2018

Syf: 138

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

D&R

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde

336
ABD konvoyu ile Kuzey Irak'tan PYD'ye yardım

ABD konvoyu ile Kuzey Irak'tan PYD'ye yardım

110
Danimarka'da PKK yandaşlarına Türk tokadı

Danimarka'da PKK yandaşlarına Türk tokadı

53
Celal Şengör Afrin operasyonunu destekledi

Celal Şengör Afrin operasyonunu destekledi

55
Tankımıza saldıran teröristler öldürüldü

Tankımıza saldıran teröristler öldürüldü

27
Yarışmada finale kalınca erkek olduğunu itiraf etti

Yarışmada finale kalınca erkek olduğunu itiraf etti

19
Kılıçdaroğlu'nun listesindeki 9 kişi PM'ye giremedi

Kılıçdaroğlu'nun listesindeki 9 kişi PM'ye giremedi

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM