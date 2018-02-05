'Vahşetin Çağrısı' yeni baskısıyla yayımlandı

Yaşadığı konforlu hayattan, çalınarak uzaklaştırılan ve kızak çekmeye zorlanan Buck’un karakteri, direndiği doğal yaşama ayak uydururken kademeli olarak değişir.
Zaman içinde sopanın kanununu, intikamın tadını, koşulsuz sevgiyi öğrenirken sonunda karşı koyamayacağı çağrılara kulak verir. Betimlemenin en güzel örneklerinden biri olan Vahşetin Çağrısı, yeni çevirisi ile Alakarga Yayınları etiketiyle kitapseverlerle yeniden buluştu.
Yazar: Jack London
Yayınevi: Alakarga Yayınları
Türü: Roman
Çeviren: Ecem Yücel
Baskı yılı: 2018
Syf: 138
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