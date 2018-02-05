'Vahşetin Çağrısı' yeni baskısıyla yayımlandı

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Büyük romancı Jack London'un çok satan kitabı 'Vahşetin Çağrısı' Alakarga Yayınları tarafından yeni baskısı yapılarak, okuyucularla buluştu.

İtalyan basını, attığı golle Roma'ya 3 puan kazandıran Cengiz Ünder'e övgüler yağdırdı. Eurosport İtalia, "Maçın en iyi oyuncusuydu" yorumunda bulundu.

Psk. Semiha Afyonlu Kaya, aileleri çocukları ile kaliteli zaman geçirmesi konusunda uyararak bilgilendirdi.

Yaşa göre aktivite seçimi çocuğun gelişiminde önemli

Son 2 gündür yoğun kar yağışının etkisinde bulunan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir aylık yağış miktarının da üzerine çıkıldı.

Çeşme'de, karşı koymasına rağmen testislerini sıkıp şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşine dava açan R.D., koruma kararı talebinde bulundu.

Karısından şiddet gören koca 300 bin lira tazminat istedi

1 Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde Kurultayın 2. gününde Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde Sera Kadıgil'in olması tepkilere neden oldu.

2 ABD konvoyu ile Kuzey Irak'tan PYD'ye yardım ABD ordusuna ait zırhlı güvenlik araçlarının bulunduğu büyük bir konvoyun, Kuzey Irak Kürt yönetimi kontrolündeki Fişhabur'dan Kamışlı'ya geçtiği iddia edildi.

3 Danimarka'da PKK yandaşlarına Türk tokadı Danimarka'da Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto eden terör örgütü PKK yanlısı bir gruba, Türk vatandaşı cesur bir kadın tek başına tepki gösterdi.

4 Celal Şengör Afrin operasyonunu destekledi Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasından sonra "Savaşa hayır" diyenlere cevap veren Şengör, bozgunculuk yapıldığını söyledi.

5 Tankımıza saldıran teröristler öldürüldü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgede bulunan tankımıza saldıran YPG'li teröristler, SİHA'ların bombardımanı sonucu etkisiz hale getirildi.

6 Yarışmada finale kalınca erkek olduğunu itiraf etti Kazakistan'da genç bir erkek, kadınların yarıştığı güzellik yarışmasında finale kaldı. Finale kalan genç, erkek olduğunu itiraf etti.