Vahşi yaşam fotoğrafçısı Michio Hoshino’nun son fotoğrafı

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Tabiatın fotoğrafları nadir ve eşsizdir; çünkü doğa, dünyanın en iyi fotoğrafçısına bile aradığı pozu her zaman vermez. Özellikle de, ölmeden birkaç saniye önce, sahip olduğun son fotoğrafını çekeceksen, elindeki fotoğraf makinesinin hazır olması bir istisna olsa gerek. Aşağıda gösterilen fotoğraf için ortaya konan iddia akıl almaz bir görüntü verse de; evet, Michio Hoshino, bu fotoğrafı bir bozayı tarafından ölüme mahkûm edilmeden hemen önce çekmişti.

BOZAYILARI FOTOĞRAFLIYORDU

Ayılar başta olmak üzere çektiği diğer vahşi yaşam fotoğraflarıyla tanınan fotoğrafçı olan Michio Hoshino, doğu Rusya'daki Kamçatka Yarımadası'nda bir boz ayı tarafından öldürüldü. İlginç olansa, ölümünün ardından yapılan incelemelerde, fotoğraf makinasında bulunan son görüntüydü...

ÇEKTİĞİ KARELER DÜNYADA BÜYÜK YANKI BULDU

Michio Hoshino,1952'de Japonya'nın Ichikawa şehrinde doğdu. 17 yaşındayken çektiği, Alaska'nın kuzeybatı sahilindeki bir Eskimo köyünün fotoğrafı National Geographic Magazine'de büyük ses getirdi. Bu taktir ona vahşi doğayı keşfetmesi için ilham verdi.

Fotoğraflarına yeni bir yön vermek isteyen Michio Hoshino 1972 yazında, belediye başkanıyla birlikte Alaska'ya gitti. Hoshino zamanla, doğa ve yaban hayatı üzerine yoğunlaşan profesyonel bir fotoğrafçı oldu. Kariyeri, fotoğraflarının sayısız Amerikan ve uluslararası dergide yayınlanmasıyla devam etti.

RUSYA'YA BİR BOZAYI BELGESELİ ÇEKMEYE GİTTİLER

Tarihler Ağustos 1996'yı gösterirken, Rusya'daki Kamçatka Yarımadasında kahverengi ayılar hakkında bir belgesel film çekilecekti. Hoshino da bu belgesel ekibinin bir parçasıydı. Belgesel bir Japon televizyonu içindi. 8 Ağustos 1996 günü Kamçatka'nın açıklarında birçok görüntü alındı. Fotoğrafçılar yoruldu, güneşin batmasıyla tüm ekip dinlenmeye çekildi.

ÇADIRINA GİREN BOZAYI, HOSHİNO'YU PARÇALADI

Japon fotoğrafçı, dinlendiği çadıra girdikten sonra kaderin onun için hazırladığı sürprizden haberi yoktu. Öğlenin ardından yaklaşık bir saat sonra diğer takım üyeleri Hoshino'nun çadırından çığlıklar duymaya başladı. Hoshino, o gün baraka yerine çadırda uyumayı tercih eden çılgınlardan biriydi. Bir grup, Michio'nun hedefine varır varmaz büyük bir çılgınlık gördüler. Hoshimo bir bozayı tarafından param parça olmuştu. Avcının otopsisinden sonra Michiko'nun elleri, ayının midesinde bulundu.

(Temsili)

FOTOĞRAF MAKİNASINDA BULUNAN SON KARE...

Asıl sansasyon bu olmadı. Bozayıların olduğu bir ormanda uyumak baştan büyük bir çılgınlıktı. Akılalmaz olansa; Hoshino'nun ayı ona saldırmadan önce çekmiş olduğu fotoğraftı. Ölü bedenine ulaşan arkadaşları daha sonradan fotoğraf makinasını incelerken gördüklerine inanamadılar. Çekilen son fotoğraf, Hoshimo'yu öldüren bozayının kendisiydi. Hem de bunu bizzat Hoshimo çekmişti.

Hoshimo çadıra girdikten sonra muhtemelen gün boyu çektiği fotoğraflara bakmakla meşguldu. Bir ayının onu o anda ziyaret edeceğinden habersizdi. Ayıyı karşısında gördüğü anda ise kaçmayı değil, bu anı fotoğraflamayı düşünmüştü.