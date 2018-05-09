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Vahşice öldürülen aile 162 gün sonra defnedilecek

Kastamonu'da öldürüldükten sonra evleriyle birlikte yakılan 5 kişilik Çataloğlu ailesinin ceset kalıntıları, küçük bir torba içerisinde yakınlarına teslim edildi.

DHA | 09.05.2018 - 08:42..
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Vahşice öldürülen aile 162 gün sonra defnedilecek

Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde geçen 29 Kasım tarihinde, hayvan hırsızları tarafından öldürüldükten sonra evleriyle birlikte cesetleri yakılan Fazıl Çataloğlu (63) ile eşi Sebahat (62), oğlu Emin (35), gelini Şengül (32) ile torunu 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'na ait yanmış kemikler, protez diş ve battaniye üzerindeki saç tüyleri, yapılan arama çalışmalarının 42'nci günü evin enkazında bulunmuştu.

Vahşice öldürülen aile 162 gün sonra defnedilecek

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Çataoğlu ailesine ait 4 büyükbaş hayvan, Erhan K. ve kardeşi Ersan K.'nın ahırlarında bulunmuştu. Bunun üzerine Erhan K. ve kardeşi Ersan K. 13 Aralık 2017 tarihinde, Erhan K.'nin kayınpederi Ali Ş. de 3 gün sonra tutuklanmıştı.

Vahşice öldürülen aile 162 gün sonra defnedilecek


KAN DONDURAN CİNAYETİ ANLATTILAR

Ali Ş., verdiği ifadede Kuzören Mahallesi'ne hayvan hırsızlığı için gittiklerini belirten Ali Ş., yanında Erkan K. ile Ersan K.'nın bulunduğunu itiraf etti.

Çaldıkları 4 büyükbaş hayvanı ahırdan çıkarttıkları esnada çıkan sese Fazıl Çataloğlu'nun uyandığını belirten Ali Ş., kapıya gelen Fazıl Çataloğlu'na yakalanıp panikledikleri sırada kendisini silahla vurarak öldürdüklerini söyledi.

Vahşice öldürülen aile 162 gün sonra defnedilecek


EVLERİ YAKIP KAÇTILAR

Ardından silah sesine evin diğer fertlerinin de uyandığını belirten Ali Ş., onları da silahla vurarak öldürdüklerini, son olarak evde bulunan 12 yaşındaki Serdar Çataloğlu'nu öldürdüklerini tek tek anlattı. Cinayetlerin ardından 2 evi ateşe verdiklerini itiraf etti.

Vahşice öldürülen aile 162 gün sonra defnedilecek


YAKINLARININ ELLERİNE KÜÇÜK BİR TORBA İLE VERDİLER

5 kişilik aileye ait ceset kalıntılarından yanmış kemik, protez diş ve kıl parçaları, Ankara Adli Tıp Kurumu'nun 161 gün süren incelemesinin ardından küçük bir torba içerisinde yakınlarına teslim edildi.

Vahşice öldürülen aile 162 gün sonra defnedilecek


TÜM AİLE 1 MEZARDA

Cenazeyi teslim alan ailenin yakını Niyazi Çataloğlu, "Kastamanu Savcılığı tarafından görevlendirildik. Cenazelerimizi teslim almaya geldik. Adli Tıp Kurumu'ndan da bize teslim ettiler. Evrakların ayrıntılı dokümanını daha sonra göndereceklerini söylediler. Hepsine tek bir mezara defnedeceğiz." dedi.

Vahşice öldürülen aile 162 gün sonra defnedilecek

Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu için Kastamonu Kırkçeşme Mahallesi'nde bulunan Ahmet Dede Mezarlığı'nda tek bir mezar kazıldı. Vahşice öldürülen Çataloğlu ailesinin 5 üyesi bebek mezarı büyüklüğünde kazılan tek mezar yerine bugün kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Kastamonu'da kayıp ailenin yanan evi arandı VİDEO

Vahşice öldürülen aile 162 gün sonra defnedilecek

Vahşice öldürülen aile 162 gün sonra defnedilecek

Vahşice öldürülen aile 162 gün sonra defnedilecek

Vahşice öldürülen aile 162 gün sonra defnedilecek

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