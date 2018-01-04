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Vahşice öldürülen taksici konvoyla uğurlandı

Adana'da dün vahşice bir cinayete kurban giden taksicinin mesai arkadaşları, 25 araçlık konvoyla olayı protesto etti.

İHA | 04.01.2018 - 11:00..
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Adana'da dün öldürülen taksici Yaşar Özgan'ın öldürülmesine, taksici esnafından tepki var.

Vahşice öldürülen taksici konvoyla uğurlandı

Adana’nın Sarıçam ilçesinin Çiçekli Mahallesi’nde sabah saatlerinde, yol ortasında duran 01 T 1733 plakalı otomobilin bagaj kısmında kan lekesini fark eden tarım işçileri, aracın 15 metre ilerisinde kanlar içinde hareketsiz yatan bir kişi görünce durumu polise bildirdi.

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Vahşice öldürülen taksici konvoyla uğurlandı

KATİL SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şehir merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan köye giden 112 Acil Servis ekibi hareketsiz yatan kişinin boğazının kesilerek öldürülmüş olduğunu tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırmada boğazı kesilerek öldürülen kişinin taksicilik yapan Yaşar Özgan olduğunu belirledi. Özgan’ın katili özel güvenlikçi Fuat Demirdelen ise operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Vahşice öldürülen taksici konvoyla uğurlandı


EMEKLİYDİ, BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN ÇALIŞIYORDU

Yaşar Özgan’ın 4 sene önce emekli olduğu, evli, 3 çocuğu olduğu ve borçları nedeniyle çalıştığı öğrenildi. Öte yandan, taksicinin yakınları tarafından Özgan’ın olay günü gece çalıştığı, sabah saatlerinde taksi durağında boş taksi olmadığı için o müşteriye gittiği iddia edildi. Otopsi için dün Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze, sabah saatlerinde yakınları tarafından alındı.

Vahşice öldürülen taksici konvoyla uğurlandı

15 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Bu sırada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yaşar Özgan’ın kuzeni Suat Özgan (51), “Telefon ile müşteri arayıp taksi çağırıyor. Taksi durağında taksi olmadığı için kuzenime yönlendiriyorlar. O da gitmek istemiyor. Rica edilince götürüyor. Şehir dışına çıktıktan sonra ise o şahıs, kuzenime arabayı durdurup cep telefonunu ve arabasını istiyor. Daha sonra arbede çıkıyor. Arbededen sonra kuzenimi 15 yerinden vurup öldürüyor.” diye konuştu.

Vahşice öldürülen taksici konvoyla uğurlandıYaşar Özgan’ın kuzeni Suat Özgan

“ÖZEL GÜVENLİK ELBİSESİ İNSANA RAHATLIK VERİYOR”

Özel güvenlikçinin böyle bir cinayeti işlemesinin kendilerini daha da rahatsız ettiğini kaydeden Özgan, “Özel güvenlik elbisesi insana rahatlık veriyor. Böyle insanlar muzdarip olmasın. 58 yaşında bir insan hunharca öldürüldü. Diğer taksici arkadaşlarımız için devletin bu konulara duyarlı olması lazım. Kendisi emekli, bir meslek olarak bu işi yönetiyordu. Bu insanın tek suçu taksici olması mı? Böyle hunharca bir şekilde öldürmesini kabullenemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

SİYAH KURDELELİ ARAÇLARLA PROTESTO KONVOYU

Aile yakınları tarafından Yaşar Özgan’ın cenazesinin Buruk Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi. Ayrıca Özgan’ın taksici arkadaşları olayı protesto etmek için otomobillerine siyah kurdele bağlayıp 25 otomobillik konvoy oluşturdu.

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