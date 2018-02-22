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Vakaya giden ambulansın yolunu kesip ekibe saldırdı

Adıyaman'da, siren çalmasına sinirlendiği ambulansın önünü kesip içindeki yetkililere saldırmaya çalışan şahısı yakalama çalışmaları sürüyor.

İHA | 22.02.2018 - 14:54..
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Adıyaman’da önceki gece, alkollü bir kişi Gölbaşı Caddesi üzerinde kaldırımda sızdı. Vatandaşlar yağmur yağışı altında kaldırımda uzanan şahıs için 112 Acil sağlık hizmetlerinden ambulans talebinde bulundu.

Vakaya giden ambulansın yolunu kesip ekibe saldırdı

AMBULANSI ARACIYLA SIKIŞTIRMAK İSTEDİ

Ambulans siren çalarak hızlı bir şekilde olay yerine hareket etti. Ancak Karapınar Caddesi üzerinde bir kamyonet ambulansı sıkıştırmaya çalıştı. Ambulansı takip eden kamyonet sürücüsü, Gölbaşı Caddesi ile Atatürk Bulvarı’nın kesişme noktasında ambulansın önüne geçti.

Vakaya giden ambulansın yolunu kesip ekibe saldırdı

BOŞ OLAN AMBULANSIN SİREN ÇALMASINA SİNİRLENDİ

Ambulansı durduran ve içerisindeki sağlık görevlilerine hakaret eden şahıs, ambulansın içerisinde hasta olmadığı halde siren çalmasından rahatsız olduğunu belirterek saldırmaya çalıştı.

Görevliler Emine K., Merve G. ve Serhat D.’nin içinde bulunduğu ambulansın önünü kesen şahıs Serhat D.’ye tekme attı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi. Şahıs kamyonetine binerek olay yerinden ayrıldı. Sağlık görevlileri şahıstan şikayetçi oldu. Polis ekipleri ambulansın önünü keserek sağlıkçıları darp etmeye çalışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

"YASAL SÜRECE DAHİL OLACAĞIZ"

Sağlık Müdürü Erdoğan Öz yaptığı yazılı açıklamada ‘Beyaz Kod’ verildiğini belirterek, “Ambulansın hastaya giderken boş olması lazım. Ambulans vakaya müdahale için gidiyor. Konuyla ilgili bize bilgi verildi. Bizde Beyaz Kod verdik. Müdürlük olarak biz de yasal sürece dahil olacağız.” dedi.

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