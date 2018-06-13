Vakıf üniversitesine Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü açıldı

Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde ilk kez açılan Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2018-2019 akademik yılında öğrenci alımına başlayacak. Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk kez bir vakıf üniversitesinde açılan bölüm, 15'i tam burslu, 15'i yüzde 50 burslu olmak üzere toplam 30 öğrenci kabul edecek.

RUSYA KURUMLARIYLA İŞBİRLİĞİ

Üniversitesi'nin aynı zamanda Moskova Devlet Dil Bilim Üniversitesi, Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi (Moskova), Puşkin Enstitüsü (Moskova), Moskova Devlet Üniversitesi (MGU), Sankt-Petersburg Devlet Üniversitesi (SPGU), Herzen Üniversitesi (St. Petersburg), Ivanovo Devlet Üniversitesi (İvanovo, Rusya), Saratov Devlet Üniversitesi (Saratov, Rusya) gibi kurumlarla işbirliği bulunuyor.



