Vakıflar Genel Müdürlüğü kira indirimi yaptı

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'un da aralarında bulunduğu çeşitli illerde hamam, bedesten, arasta, kervansaray, çarşı gibi tarihi ve turistik yapıların kira bedellerinde yüzde 30'a varan oranlarda indirime gitmesi esnafı memnun etti.

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Bakanlar Kurulu kararı üzerine yapılan kategorizasyonla Antalya, Aydın, Bursa, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir ve Muğla'nın yanı sıra çeşitli kentlerdeki otel, hamam, bedesten, arasta, kervansaray, çarşı gibi tarihi ve turistik yapıların kira bedellerinde yapılan indirime ilişkin açıklama yaptı.

"ESNAFA NEFES ALDIRACAK BİR UYGULAMA"

Maliye Bakanlığı ve diğer bakanlıkların kredi kullanan ticaret erbabını rahatlatmak konusunda çeşitli tedbirler aldığını hatırlatan Ertem, "Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptığı, Türkiye'de vakıfların esnaf kiracılarını rahatlatacak ve esnafa nefes aldıracak bir uygulama." dedi.

NİSAN AYI İTİBARİYLE İNDİRİMLER GÖRÜLECEK

Adnan Ertem, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yıllık 500 milyon lira civarında kira geliri bulunduğunu kaydederek, "En üst seviyeden de yapsak 75 milyon lira civarında ve yüzde 15 oranında bir indirim olacak. Bizim gelirlerimiz bereketli, uygulamanın da o bereketi de aynı şekilde yansıtacağını umuyorum." diye konuştu.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Luş da 2015'ten bu yana turist azalmasının esnafa sıkıntı yaşattığını belirterek, "2016'da esnafın çoğu kiralarını ödeyemiyordu. Nisan itibarıyla kiralardaki yüzde 30'luk indirim esnaf için can suyu olacak. Ümidimiz 2017'de sezonun iyi geçmesi, 2018'de de katlayarak devam etmesi." değerlendirmesinde bulundu.