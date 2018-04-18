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Vakıfların restorasyonları üniversitede ders konusu oldu

Makedonya'daki Haydar Kadı Cami, üniversitede ders olarak okutuluyor.

AA | 18.04.2018 - 12:10..
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Türkiye'de 5 binden fazla eseri restore ederek Osmanlı mirasını yaşatan Vakıflar Genel Müdürlüğü, yurt dışında, özellikle Balkanlar'da son yıllarda yaptığı vakıf eserleri restorasyonuyla da dikkati çekiyor.

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, yaptığı açıklamada, Vakıflar Kanunu'nda 2008'de yapılan yasal değişiklikten sonra yurt dışındaki vakıf kültür varlıklarının restorasyonlarına başlayabildiklerini söyledi.

AMAÇ ESERLERİN MUHAFAZA EDİLMESİ

Osmanlı'nın yurt dışında bulunan ve bugüne kadar ulaşan eserlerinin tamamının vakıf yoluyla oluşturulduğuna işaret eden Ertem, bu eserlerin muhafazası, onarımı ve yaşatılmasından sorumlu olduklarını ifade etti.

Ertem, Osmanlı devletinin hizmet götürdüğü her yerde Vakıflar Genel Müdürlüğünün de hizmette bulunması gerektiğinin bilincinde olduklarını dile getirdi.

Vakıfların restorasyonları üniversitede ders konusu oldu

Türkiye'de vakıflar eliyle sundukları gıda, sağlık ve burs yardımı gibi faaliyetleri yurt dışında yaptıklarını aktaran Ertem, bu bakış açısıyla 2010'dan bu yana önemli çalışmaların orta koyulduğunu anlattı.

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