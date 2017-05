Vali açılışa atla geldi

Merkez Aziziye ilçesi Kayapa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Erzurum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından 7 milyon liraya yaptırılan Hayvan Pazarı törenle açıldı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Iıcalı ile birlikte anayola kadar makam aracı ile gelen Vali Sefettin Azizoğlu'nu burada atlı ciritciler karşıladı.

Vali Azizoğlu makam aracından inerek atlardan birine binip yaklaşık 500 metre uzaklıktaki tören alanına geldi. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe kaymakamı, belediye başkanları ve sivil toplum örgütü temsilcileri ve daire müdürleri tarafından alkışlarla karşıladı.

Vali Azizoglu, ata küçük yaşlardan itibaren bindiğini belirerek, "Bahar geldi artık at yarışlarının başlaması lazım. At sevgisini ve atcılığı Erzurum'a sevdirmemiz lazım. Bu yüzden açılışa at üzerinde geldim." dedi.

Attan inen Vali Azizoğlu'nun yanına gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Sayın Valim biniş parasını benden aldılar" diyerek espri yaptı. Vali Azizoğlu ve beraberindekiler davul- zurna eşliğinde halay çekti, kurban kesildi ve dualar eşliğinde tesisin açılışını yaptı.