Vali aracı sünnet olan şehit çocuğuna tahsis edildi

Terör örgütü PKK'nın Çukurca'da gerçekleştirdiği saldırada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün 1,5 yaşındaki oğluna, sünnetinde valinin makam aracı tahsis edildi.





ŞEHİDİN EMANETİ YALNIZ BIRAKILMADI

Şehit babasıyla aynı ismi taşıyan Haşim Yenigül, bir süre önce sünnet oldu ve annesi Leyla Yenigül, mevlidi evlilik yıldönümü olan 2 Eylül'de yapmaya karar verdi.

Kahramanmaraş Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi de şehidin ailesini bu mutlu gününde yanız bırakmadı.

Vali Vahdettin Özkan'ın, 46 0001 kırmızı plakalı makam aracının üzerine Haşim için 'Baba sünnet oluyorum. Maşallah' yazıldı. Daha sonra makam aracı, asker ve polis zırhlı araçları ve motorize ekiplerinin de katıldığı bir konvoyla şehidin Boğaziçi Mahallesi'ndeki baba evine geldi.