15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'ne giden darbeciler valiliği ele geçirmeye çalışmıştı.
Darbe girişiminin olduğu saatlerde emniyet personeli kısa süre içerisinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde toplanırken, Vali Hüseyin Avni Coş'un talimatıyla operasyon hazırlıkları başlatılmıştı.
MOBESE MERKEZİNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
Vali Hüseyin Avni Coş emniyet binasına gelerek operasyonu yerinden yönetti. Vali Coş'un mobese merkezindeki görüntüleri servis edildi.
EMNİYET EKİPLERİ KAMERALARDAN BAKARAK YÖNETTİ
Mobese merkezine gelen Vali Coş'un ekranlardan resmi daireleri, askeri tesislerin çevreleri ile şehir merkezini izleyerek, bir yandan da telefon görüşmeleri yapması, sık sık çevresindeki polis müdürlerine dönerek talimatlar vermesi görüntülere yansıdı.
Vali Coş'un Emniyet ekiplerini mobeselerden yönettiği an VİDEO
DARBECİLERİ HALKLA BİRLİKTE PÜSKÜRTMÜŞTÜ
Vali Coş daha sonra halk ve valilik çalışanlarının darbecileri püskürttüğü valilik binasına geçerek operasyonu buradan yönetmeye devam etmişti.