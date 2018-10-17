Antalya Valisi personelleri uyardı: Kahvaltınızı evde yapın

Antalya'da, Vali Münir Karaloğlu başkanlığındaki '2018 yılı 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, belediye başkanları ve kaymakamların katılımıyla başladı.





"HERKES KAHVALTISINI EVİNDE YAPIP GELECEK"

Toplantıda, kurumlarda yaşanan sorunlara değinen Karaloğlu, artık mesai başladıktan sonra kahvaltı yapılmasını yasakladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Kurumlarda sabah mesai başlıyor, kahvaltı mesaisi de başlıyor. Kurumlarda kahvaltı yapılmasını bugünden sonra yasaklıyoruz. Bundan sonra herkes kahvaltısını evinde yapıp mesaiye gelecek. Mesai başladığında, mesai başlamış olur. Mesai başladıktan sonra kurumun bahçesinde, sağında solunda, ofiste kahvaltı masaları kurulup, dakikalarca, saatlerce kahvaltı yapılmayacak. Bunda her kamu kurumu amirinin dikkatli olması lazım."

"BÜTÜN DAİRELERİMİZ KENDİSİNE ÖZEN GÖSTERSİN"

Münir Karaloğlu, sigara içen personeller için de bir uyarıda bulunarak "Mesai devam ederken sigara içen arkadaşların her kafaları estiğinde kupalarını ele alıp dışarıya çıkmalarını çok çirkin buluyoruz. Kendisine verdiğimiz öğle saatlerinde sigarasını içecek. Çay kupasını elinize alıp binanın dışında özel mekanlar oluşturmayacaksınız. Çirkin görüntüler istemiyoruz. Bütün dairelerimiz kendisine özen göstersin." dedi.

