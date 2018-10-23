Vali Pehlivan’dan İstanbul Valisi Şahin’e ziyaret

Vali Pehlivan, Bayburtspor için İstanbul’da düzenlenen destek organizasyonu öncesi Vali Şahin’i makamında ziyaret etti.

TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunulan ziyaret vesilesiyle memnuniyetini ifade eden Vali Pehlivan, Vali Şahin’e ilgisi, misafirperverliği ve Bayburtspor için düzenlenen organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayısı teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu kaydeden Vali Şahin ise Vali Pehlivan’a teşekkür ederek hemşerilerine selamlarını iletti.





