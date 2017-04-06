Vali Şahin Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti

Ziyarette kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu, asbaşkanlar Şekip Mosturoğlu, Önder Fırat, Ozan Balaban ile SBK Holding ve Borajet Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın da hazır bulunduğu ifade edildi.

YILDIRIM'DAN VALİYE FORMA HEDİYESİ

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyaretin sonunda Yıldırım, Vali Vasip Şahin'e üstünde isminin yazılı olduğu 34 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti.

Ziyaretle ilgili de Vali Vasip Şahin, kulüp anı defterine; "Ülkemizin ve İstanbulumuzun güzide kulüplerinden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün değerli Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelmiş olmaktan ve Fenerbahçe'nin başarıları hakkında güzel bir sohbet yapmış olmaktan dolayı çok mutlu oldum. Ülkemizde sporun yaygınlaşması ve centilmenlik adına çok değerli katkıları olan Fenerbahçe Kulübü'ne ve değerli Başkan ve Yöneticilerine İstanbul adına teşekkürlerimi sunuyor, başarıların hem yurt içinde hem de yurt dışında artarak devamını diliyorum" ifadelerini yazdı.