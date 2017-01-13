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Vali Şahin: Çöken binanın çevresindeki 21 bina tahliye edildi

İstanbul Valisi Vasip Şahin, bugün Zeytinburnu'da çöken ve 2 kişinin ölmesine neden olan bina hakkında açıklama yaptı.

13.01.2017 - 19:48
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Vali Şahin: Çöken binanın çevresindeki 21 bina tahliye edildi

Zeytinburnu’nda 7 katlı boş binanın çökmesinin ardından olay yerine gelen İstanbul Valisi Vasip Şahin, basın mensuplarına açıklama yaptı.

21 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Şahin, "Bir vatandaşımız olay yerinde bir vatandaşımız da hastanede vefat etmiş. 17 yaralımız var. Hiç birinin hayati tehlikesi yok. Ben geçmiş olsun diyorum. 24 araç 4 arama köpeğiyle enkaz arama kurtarma ve kaldırma çalışmaları yürütülmektedir. Binanın yıkımıyla ilgili ve yeniden yapımıyla ilgili mal sahiplerinin maalesef anlaşma sağlayamamaları nedeniyle maalesef bugüne gelinmiştir. 21 bina tahliye edilmiştir" dedi.

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