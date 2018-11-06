taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3552
Euro
6.12205
Altın
1233.325
Borsa
94453.52
Gram Altın
212.535

Vali, toz olmasın diye serilen halıyı kaldırttı

Edirne Valisi Ekram Canalp'in katıldığı fidan dikme töreninde toz kalkmasın diye toprak zemine halı serildi. Vali ise talimat vererek halıları kaldırttı.

DHA | 06.11.2018 - 16:11..
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler
Vali, toz olmasın diye serilen halıyı kaldırttı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Türkiye genelinde 81 il ve ilçede erozyonla mücadele kapsamında ortak düzenlediği ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik, 'Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' projesi kapsamında Edirne'de 3 bin selvi ve çam fıstığı fidanı, düzenlenen törenle dikildi. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, okul müdürleri, öğretmen ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"FİDANLAR DİKİLDİĞİ GİBİ OKSİJEN VERECEK"

Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Bu fidanlar belki 30 yıl sonra, altında insanların piknik yaptığı alanlar olacak. Ve 30 yıl geçtiği zaman bizim sevgili öğrencilerimiz de memleketimizin kaderinde rol oynayacak pozisyonlarda olacaklar. Bu programın adı, aslında pek çok şeyi anlatıyor. Birlikte büyüyoruz, neden? Çünkü fidanlarımızla beraber, çocuklarımız da beraberce büyüyecekler ve inşallah herkes bu memlekette vatan için faydalı işler yürütecekler. Esas itibariyle 30 yıl beklememize de gerek yok. Bugün diktikten sonra bu fidanlar oksijen üretmeye başlayacaklar. Edirnelilerin soluduğu havaya, temiz oksijen sağlamaya başlayacaklar. Anadolu'nun pek çok yerinde olduğu gibi bu fidanlar yeşillenecek, büyüyecek kent ormanı olduğu zaman Edirneliler burada yaşamaktan daha fazla huzur bulacaklar" dedi.

Vali, toz olmasın diye serilen halıyı kaldırttı

HALIYI KALDIRTTI

Edirne Valisi Ekrem Canalp, tozun kalmaması için araziye serilen halıyı kaldırma talimatı vermesi üzerine, görevliler halıyı kaldırdı. Halının kaldırılmasının ardından Canalp, öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Vali, toz olmasın diye serilen halıyı kaldırttı

Fidan diken öğrencilerden Lalaşahin Paşa İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Duru Erbaş, insanların ağaçları kaldırıp villalar yaptığını ve bunun yanlış bir davranış olduğunu söyledi. Ağaçların kaldırılmamasını isteyen Erbaş, "Bence herkes ağaç diksin. Bazı bilinçsiz insanlar bu ağaçları kaldırıp, villalar yapıyor. Bu çok yanlış bir davranış, bunun yerine daha fazla ağaçlandırmaları gerekiyor. Ama bir sürü taş alan var, oralara yapsalar villalarını, evlerini daha güzel olur. Bence daha fazla ağaç dikmeleri gerekir. Herkes ağaç diksin" diye konuştu.

Sivas'ta vali karşılama kuyruğu VİDEO


Vali, toz olmasın diye serilen halıyı kaldırttı

Vali, toz olmasın diye serilen halıyı kaldırttı

Sivas'ın vali karşılama protokolü haberi
Vali, toz olmasın diye serilen halıyı kaldırttı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
En düşük memur ve memur emeklisine enflasyon farkı

En düşük memur ve memur emeklisine enflasyon farkı

277
Ziynet Sali, hakkında çıkan Sıla iddiasına kızdı

Ziynet Sali, hakkında çıkan Sıla iddiasına kızdı

84
ABD'de ara seçimler geldi çattı

ABD'de ara seçimler geldi çattı

42
Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

91
CHP'li Öztürk Yılmaz: Ezan Türkçe okunsun

CHP'li Öztürk Yılmaz: Ezan Türkçe okunsun

502
Başkan Erdoğan'dan ilçe başkanlarına İstanbul talimatı

Başkan Erdoğan'dan ilçe başkanlarına İstanbul talimatı

112
Ahmet Kural'ın komşusunun ifadesi ortaya çıktı

Ahmet Kural'ın komşusunun ifadesi ortaya çıktı

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM