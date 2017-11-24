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Üsküdar Belediyesi 90 bin yolcuyu ücretsiz taşıdı

Üsküdar Belediyesi'ne ait 54 metrelik Üsküdar Valide Sultan Gemisi, üç buçuk ayda 90 bini aşkın vatandaşa hizmet verdi.

24.11.2017 - 12:43
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Üsküdar Valide Sultan Gemisi, ağustos ayından bu yana düzenlenen ücretsiz halk turlarında 90 bini aşkın vatandaşı misafir etti. Üsküdar Belediyesi tarafından yaptırılan 580 yolcu kapasiteli, 54 metrelik Üsküdar Valide Sultan Gemisi, 2 Ağustos 2017 Çarşamba günü tören ile suya indirilmişti.

İSTANBUL BOĞAZI VE ADALAR BÖLGESİNDE SEYİR YAPIYOR

Halkın ücretsiz olarak faydalandığı Üsküdar Valdie Sultan Gemisi, İstanbul Boğazı ve Adalar bölgesinde seyir yapıyor. Geminin Üsküdar'dan başlayan rotasında Beşiktaş, Dolmabahçe, sahil şeridinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Anadolu Hisarı bulunuyor.

Üsküdar Belediyesi 90 bin yolcuyu ücretsiz taşıdı

Üsküdar Belediyesi ayrıca Valide Sultan Gemisi’nde çeşitli kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra halk ve esnaf buluşmaları düzenliyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi TÜRKMEN, "Üç buçuk aydır durmaksızın hizmet veren Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nde bugüne kadar 90 bini aşkın vatandaşımızı yolcu ettik. Bu gemiyle tüm vatandaşlarımız, İstanbul'un en güzel manzarasına, Üsküdar'ı Boğaz'dan izleyerek şahit oluyor." dedi ve ekledi: "Üsküdar Valide Sultan Gemisi, Üsküdar'ımıza, İstanbul'umuza ve Türkiye'mize hayırlı ve uğurlu olsun."

YEREL YÖNETİMLER İÇİN ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

Yerel yönetimlerin halkla temas etmesi için yepyeni bir iletişim kanalı oluşturan Üsküdar Valide Sultan Gemisi’nde öğrencilerden esnafa kadar toplumun geniş bir kesimiyle bire bir görüşmek mümkün oluyor. Böylelikle vatandaş keyifli bir Boğaz turu eşliğinde seyahat ederken, aynı zamanda yapılan hizmetler ve kendisine sunulan ayrıcalıklar hakkında bilgi alabiliyor.

Üsküdar Belediyesi 90 bin yolcuyu ücretsiz taşıdı

BİR YILDA İNŞA EDİLDİ

İstanbul liman sınırlarında demir almak üzere Ekim 2015'te tasarımına başlanan geminin inşaatı, 1 Mart 2016 itibarıyla Tuzla Sedef Tersanesi'nde başladı. Türk Loydu Klas Kuruluşu denetiminde inşaatı gerçekleşen Üsküdar Valide Sultan Gemisi, 40 ton yakıt kapasitesiyle çalışıyor ve 12,4 deniz mili hızda servis sağlıyor. 350 m2 kapalı yolcu salonu bulunan gemide ayrıca nikah ve özel organizasyonları gerçekleştirmeye yönelik ekipmanlar da mevcut bulunuyor.

Üsküdar Belediyesi 90 bin yolcuyu ücretsiz taşıdı

Üsküdar Belediyesi 90 bin yolcuyu ücretsiz taşıdı

Üsküdar Belediyesi 90 bin yolcuyu ücretsiz taşıdı

Üsküdar Belediyesi 90 bin yolcuyu ücretsiz taşıdı

Üsküdar Belediyesi 90 bin yolcuyu ücretsiz taşıdı

Üsküdar Belediyesi 90 bin yolcuyu ücretsiz taşıdı

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