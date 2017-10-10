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Validen uyuşturucu taciri oğlunun tutuklanmasını istedi

Denizli'de bir baba, oğlunun uyuşturucu satışı yaparak mahalleliyi mağdur ettiğini söyleyip validen yardım talebinde bulundu.

10.10.2017 - 15:12
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Denizli Valiliği'nce her ayın ikinci salı günü yapılan 'Halk Günü' toplantısı Vali Hasan Karahan başkanlığında yapıldı. Valilik binası konferans salonundaki toplantıya gelenler sıkıntı ve taleplerini dile getirdi. Toplantıda hazır bulunan daire müdürleri ise, sorunların çözümüne ilişkin kendi alanlarıyla ilgili çalışma başlattı.

Validen uyuşturucu taciri oğlunun tutuklanmasını istedi

OĞLUNU ŞİKAYET ETTİ

Pamukkale İlçesi'nin Bağbaşı Mahallesi'nde oturan toplantıya katılarak isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, 24 yaşındaki oğlunun madde bağımlısı olduğunu, ayrıca uyuşturucu madde satışı yaptığını belirterek tutuklanmasını istedi.

Validen uyuşturucu taciri oğlunun tutuklanmasını istedi

YARDIM İSTEDİ

Yaşadıklarından aile olarak rahatsız olduklarını ifade eden baba, çözüm için Vali Karahan'dan yardım istedi. Uyuşturucu satışının yaşadığı mahallede sıklıkla görüldüğünü aktaran baba, vatandaşların bu konuda mağdur olduğunu aktardı.

Vali Hasan Karahan ise, sorunun çözümü için yetkili birim amirlerine talimat verdi.

Validen uyuşturucu taciri oğlunun tutuklanmasını istedi

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