Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan karara göre, 2 ilin valisi merkeze alınırken, 4 ile yeni vali atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve MHP Lideri; Kudüs için birlik ve beraberliğin gösterilmesi için herkesi Yenikapı'ya davet etti.

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalardan sonra yapılan anketin sonuçlarına göre; dolarda yaşanan hareketlenmenin sebebi dış güçler.

Bir markanın konuğu olarak Cannes'a giden Meryem Uzerli'nin paylaşımları ses getirmeye devam ediyor

Panama Kanalı'ndan 4 kat fazla gelir sağlanacak Kanal İstanbul'un engellenmesi için kirli bir algı operasyonu başlatıldı. Başroldeki ülke İspanya.

1 MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı 24 Haziran'da yapılacak seçim öncesi, MHP'nin 27. Dönem milletvekili aday listesi açıklandı.

2 Oktay Vural aday listesinde yok MHP'nin İzmir'den aday adayı olan milletvekili adayı Oktay Vural, MHP'nin 27. Dönem milletvekili aday listesinde yer almadı.

3 Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam Bir deodorant firmasının reklamında oynayan Orhan Gencebay, adeta kamu spotunda anlatılması gerekenler arasında olan 'ter kokusunun verdiği rahatsızlığı' açıkça anlattı.

4 Muharrem İnce'nin Fetullah Gülen iddiası inandırmadı Amerika'dan arandığını söyleyen Muharrem İnce, 'Fetullah Gülen'in usulünce istenmediğini' söylediklerini iddia etti. Söz ettiği konunun öneminin farkında olmayan İnce, ne isim verdi ne de makam.

5 İran basını Selman'ın öldürüldüğünü iddia etti İran basını, yaklaşık bir aydır gözükmeyen Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın öldürülmüş olabileceğini iddia etti.

6 Valiler kararnamesi yayınlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan karara göre, 2 ilin valisi merkeze alınırken, 4 ile yeni vali atandı.