Valilik: Lice'deki operasyonlar başarıyla tamamlandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Lice ilçesi kuzeybatısı ile Hani ilçesi kuzeydoğusu bölgesindeki 27 Mart'ta saat 22.00'dan itibaren gerçekleştirilen, 'Bayrak-44 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonu'nun 29 Mart gecesinde başarı ile tamamlandığı belirtildi.

Diyarbakır Valili açıklamasında şöyle denildi:



"Operasyon kapsamında; 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 30 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 3 savunma tipi el bombası, 4 ruhsatsız av tüfeği, 33 av tüfeği fişeği, 9 örgütsel doküman ele geçirildi. Lice Şenlik-Birlik karayolu üzerinde 12 kiloluk 2 mutfak tüpü içerisine hazırlanmış 100 kilo amonyum nitrat ve şeker karışımından oluşan el yapımı patlayıcı düzeneği ile 2 ayrı sığınak tespit edilmeyi müteakip yerinde tahrip edilmiş. Lice Şenlik Köyü Akçapınar Mezrasında terör eylemlerinde kullanılabileceği yönünde istihbarı bilgi ve ikiz plaka kaydı bulunan 1 araç (Pick-up) bulunmayı müteakip, Lice İlçesine çekici ile nakil edilmiş, çalıntı ve ikiz plaka yöntemi ile terör eylemlerinde kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan 1 çift araç plakası ele geçirilmiş. Operasyon bölgesindeki köy ve mezralardaki 42 ev ve eklentisinde Lice ve Hani Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan karar uyarınca, adli arama faaliyeti icra edilmiş, bu bağlamda; Lice-Ecemiş Köyünde PKK terör örgütü propagandası yapma suçundan aranan 1 şahıs, Hani İlçesi Yukarıturalı Köyünde gerçekleştirilen adli arama faaliyeti esnasında; Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü binasına 18 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilen patlayıcı yüklü araç saldırısı neticesinde, 3 polisin şehit edilmesi ve 217 emniyet görevlisi/vatandaşın yaralanması olayının şüphelisi 2 ve söz konusu şüphelileri evinde saklayan 1 kişi olmak üzere toplam 3 terör örgütü işbirlikçisi/şüphelisi 28 Mart 2017 günü saat 20.30 sıralarında yakalanmalarını müteakip, Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince gözaltına alınmıştır. Narko terörizm kapsamında 812 kilo kubar, 27 kilo toz olmak üzere toplam 839 kg esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen silah, mühimmat, araç ile uyuşturucu maddesi Cumhuriyet Savcısının talimatı uyarınca muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."









