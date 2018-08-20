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Valilikten Ankara Büyükelçiliğine saldırı açıklaması

Ankara Valiliği, ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırıya ilişkin yayınladığı açıklamada, herhangi bir can kaybının olmadığını açıkladı.

İHA | 20.08.2018 - 10:52..
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Ankara Valiliği tarafından, saat 05.30 sıralarında ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

"6 EL ATEŞ EDİLMİŞTİR"

Yapılan açıklamada, "Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içinden, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar tarafından, ABD Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmiştir. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, 3 adet merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği, herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır." denildi.

Açıklamada, ekiplerin olaya ilişkin çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

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