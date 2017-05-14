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Valinin makam aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu

Konya Valisi Canbolat'ın makam aracı, Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yunus Emre Uçar'ın oğlu Muhammed'in sünnet arabası oldu.

14.05.2017 - 16:04
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Evli, 1 çocuk babası Piyade Uzman Onbaşı Yunus Emre Uçar, geçen yıl 3 Eylül'de Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda şehit düştü. Şehit Uçar'ın cenazesi memleketi Konya'nın Sarayönü İlçesi Ladik Mahallesi'nde toprağa verildi.

Valinin makam aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu

VALİNİN MAKAM ARACI, SÜNNET ARABASI OLDU

Şehit Uçar'ın oğlu Muhammet Uçar'ın bugün Ladik Mahallesi'nde sünnet düğünü yapıldı. Konya Valisi Yakup Canbolat'ın makam aracı ise, Muhammed'in sünnet arabası oldu. Sünnet aracında bir yakının kucağında oturan minik Muhammed'in düğün konvoyu; jandarma, polis ve Özel Hareket ekipleri eşliğinde, Türk bayraklarıyla donatılan onlarca davetlinin aracıyla yapıldı.

Valinin makam aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu

Valinin makam aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu

DÜĞÜN, ŞEHİT BABASININ ADININ VERİLDİĞİ OKUL BAHÇESİNDE YAPILDI

Minik Muhammed'in düğün töreni, şehit babasının adının verildiği okulun bahçesinde yapıldı. Sünnet arabasından inen Muhammed, herkesi duygulandırırken dedesi Şaban Uçar'ın kucağında düğün yatağına getirildi.

Valinin makam aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu

Valinin makam aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu

Minik Muhammed, verilen şeker ve takılan paralarla oynadı. Yatağın başına gelen annesi Zeliha Uçar ise gözyaşlarına hakim olamadı. Duygulandığı için konuşmakta güçlük çeken dede Şaban Uçar, "Allah’ım damatlığını da göstersin." dedi.

Valinin makam aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu

Valinin makam aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu

Vali Yakup Canbolat'ın makam otomobilini sünnet aracı olarak tahsis etmesinden dolayı da memnun olduğunu belirten Şaban Uçar, "Çok huzurluyum. Bütün vatandaşlara ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel ama buruk bir duygu." dedi.

Valinin makam aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu

Valinin makam aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu

Sünnet törenine katılan Sarayönü Kaymakamı Tarık Bahadır, şehit olan Yunus Emre'nin emanet olarak bıraktığı oğlu Muhammed'in 80 milyonun evladı olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Bizler de devlet olarak sayın valimiz himayelerinde makam aracını gönderdi. İlçede güzel bir konvoy yaptık. İnşallah devletimizin gücü bu teröre karşı fazlasıyla yetecektir. Bundan sonra Muhammedler, güzel barış içinde ülkede yaşayacaklardır. Allah göstermesin ama gün, memleketi, vatanı kurtarma günü olduğunda tüm Muhammedler yola düşecektir. O konuda bizim güvenimiz tam."

Valinin makam aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu

Törenin Şehit Yunus Emre Uçar'ın adının verildiği ilkokulda gerçekleştiğini hatırlatan Bahadır, "Bu da ayrı bir anlam ifade ediyor. İnşallah bu okullarda büyüyecek, vatanımıza hayırlı bir evlat olacak." dedi.

Valinin makam aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu

ŞEHİT UÇAR, ‘DAĞ 2’ FİLMİNDE OYNAMIŞTI

Sünnet töreninde davetlilere yöresel meşhur düğün pilavı olarak adlandırılan etli pilav ikram edilip, hatim duası yapıldı. 
Şehit Uçar, şehit düşmeden 6 ay öncede 'Dağ 2' filminin Isparta Eğridir Dağ Komando Okulu Eğitim Merkezi'nde çekilen sahnelerinde rol  almış ve rol aldığı filmi izleyemeden şehit düştü.

Valinin makam aracı şehit çocuğunun sünnet arabası oldu

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