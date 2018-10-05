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Valiz cinayetinin katil zanlısı yakalandı

İzmir’de kaybolduktan sonra, cesedi Seyrek’te valizde bulunan Melahat Mersinli’nin katili, 112 gün sonra ele geçirildi.

Haber Merkezi | 05.10.2018 - 09:15..
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İzmir Karşıyaka'da kaybolan ve valiz içinde cesedi bulunan Melahat Mersinli'nin (66) katiline, 112 gün sonra ulaşıldı. Bir tanıdığıyla bankadan kredi çekme tartışması sonucu öldürüldüğü ortaya çıkan Mersinli'nin katil zanlısı Ö.L. gözaltına alındı.

KATİL AİLEYE YAKIN BİRİ

Manisa'nın tanınmış esnaflarından merhum Bekir Mersinli'nin kızı Melahat Mersinli'nin cansız bedeni, 5 Haziran'da Menemen Seyrek'te valiz içinde bulunmuştu.

Valiz cinayetinin katil zanlısı yakalandı

Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı talihsiz kadının telefon görüşmeleri, evinin çevresindeki güvenlik kameraları ve cesedin yakınlarındaki ayak izlerini inceleyen polis, katilin aileye yakın bir isim olduğundan şüphelenmişti. Polis, titiz bir çalışma sonrasında öldürülen kadının tanıdığı olan Ö.L’yi gözaltına aldı.

Valiz cinayetinin katil zanlısı yakalandı

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; 30 kişinin ifadesine başvuran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri titiz çalışmalar sonucunda zanlının izine ulaştı. Öldürülen kadının bir tanıdığı olan Ö.L. adlı şüpheli savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Suçlamasını kabul etmediği ortaya çıkan Ö.L, ifadesinin ardından savcılığa sevk edilecek.

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