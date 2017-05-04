Valiz içinde Türkiye'ye girmeye çalışan kadın yakalandı

Güvenlik güçleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye yaya olarak geçmek için Sarp Sınır Kapısı'na gelen Ukrayna uyruklu M.A'nın taşıdığı valizin büyük ve ağır olmasından şüphelendi.

CENİN POZİSYONUNDA YAKALANDI

Ekipler, gümrükteki polis noktasında pasaport işlemlerini tamamlayan M.A'yı bir süre takip etti. Valizini sürükleyerek yaya koridorundan yolcu salonuna geçmeye çalışan M.A'yı durdurarak arama yapan ekipler, valizde cenin pozisyonunda kadın buldu.

SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Kadının Ukrayna uyruklu A.Z. (20) olduğu ve Türkiye'den yaklaşık bir yıl önce sınır dışı edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan M.A. ve 2 yıl daha ülkeye giriş yasağı bulunan A.Z'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.