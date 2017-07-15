Valizim çalındı dedi, bir başkasının valizini çalıp gitti

Los Angeles’ten İstanbul’a gelen ve uçaktan valizi çıkmayan Şükrü Gündüz'ün valizinin çalındığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 11 Temmuz günü ailesi ile birlikte Los Angeles’ten İstanbul’a gelen Şükrü Gündüz, pasaport kontrolünün ardından valizlerini almak için bagaj bandına geldi. Bu sırada valizinin çıkmadığını gören Gündüz, tutanak tutturtmak için Türk Hava Yolları (THY) Kayıp Eşya Bürosu'na gitti. Yetkililer ise Gündüz’e, konuyla ilgili araştırma yapılacağını, bir gün sonra valizinin teslim edilememesi halinde polise başvurması gerektiğini söylediler.

POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Bir gün sonra THY Kayıp Eşya Bürosu'ndan, valizinin bulunamadığını öğrenen Gündüz, Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olduğunu ve kamera kayıtlarını izlemek istediğini söyledi. Kamera kayıtları izlendi ve 50 yaşlarında bir kişinin, valizi alarak gümrüklü alandan çıktığını tespit edildi.

VALİZİNİN KAYBOLDUĞUNU SÖYLEYEREK İÇERİ GİRDİ

Şükrü Gündüz’ün valizin çalan şüphelinin, Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen bir uçağın bagaj etiketiyle valizinin kayıp olduğu gerekçesiyle metroyla Atatürk Havalimanı’na geldiği öğrenildi. Gümrüklü alana yer hizmeti personeli eşliğinde, pasaportunu gümrük memuruna teslim ederek giren bu kişinin talebi üzerine yapılan incelemede, valizinin burada olmadığı kendisine söylendi. Yer hizmetleri personeli eşliğinde arındırılmış salondan çıkması gereken şahsın, yoğunluktan faydalanarak Şükrü Gündüz’e ait valizle, metroya binerek havalimanından uzaklaştığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma, şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.