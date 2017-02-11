Van Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarmalar

İzmir'de FEM Dershaneleri'nin ortağı iken mal varlığına el konulan ve aranan A.D, Eskişehir'de bir kebapçıda paketçilik yaparken yakalandı.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, ''Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmaktansa istikrar sağlamaya çalışmak daha pratik bir fikir.'' dedi.

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Sıcaklıklar azalıyor

Cumartesi günü İstanbul başta olmak üzere birçok ilde karla karışık yağmur bekleniyor. Pazar günü ise kar etkili olacak.