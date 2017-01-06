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Van Çatak Belediyesine atanan kayyum göreve başladı

Çatak'ta terör soruşturması kapsamlarında tutuklanan Belediye Başkanı Celalettin Bartu'nun yerine kayyum atandı.

AA | 06.01.2017 - 18:41
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Çatak'ta terör soruşturması kapsamlarında tutuklanan Belediye Başkanı Celalettin Bartu'nun yerine Kaymakam Hacı Asım Akgül'ün belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği belirlendi.

KAYYUM GÖREVE BAŞLADI

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bartu'nun tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Kaymakam Akgül, görevine başladı.

"BİZİM GÖREVİMİZ VATANDAŞI MEMNUN ETMEK"

Belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Akgül, burada yaptığı konuşmada, ilçenin gelişmesi ve güzelleşmesi için birlikte çalışacaklarını söyledi. "Bizlerin görevi vatanımıza, milletimize en iyi hizmeti sunarak, vatandaşımızı memnun etmek." diyen Akgül, "İlçemizin gelişmesi güzelleşmesi için birlikte imkanlarınızın sınırlarını zorlayacağız. Belediyecilik hizmetinde hiçbir aksaklığı kabul etmeyeceğimi belirtmek isterim. Bundan önce nasıl çalışıyordunuz bilmem ama bugünden itibaren herkes elinden geldiğinden daha fazla çalışacak. Devletimizin bizlere verdiği yeni göreve layık olup halkımız için daha fazla çalışıp daha verimli olacağız" ifadesini kullandı.

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