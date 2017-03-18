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Van-Çatak karayoluna çığ düştü

Van-Çatak karayolu, 10. kilometre arasındaki bölümünde çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.

18.03.2017 - 23:14
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Van'a seyahat eden minibüsteki yolcular çığın düşme anını cep telefonları ile çekti.

Trafiğe kapanan yolda çok sayıda araç mahsur kalırken Karayolları 111. Şube Şefliği ekipleri, çığın meydana geldiği bölgede çalışma başlattı.

Van-Çatak karayoluna çığ düştü

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asim Akgül, Ak Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur'la olay yerine gelerek Çatak Belediyesi, Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Van-Çatak karayoluna çığ düştü

Gazetecilere açıklama yapan Akgül, Van-Çatak karayoluna düşen çığın büyük olduğunu belirtti.

Yolun bir an önce açılması üzerine gerekli talimatların verildiğini ifade eden Akgül, "Büyükşehir ve karayolları ortak çalışmalarına devam ediyor. Çatak Belediyesi olarak tüm iş makinelerimizle yolun açılması için bizler de destek sunuyoruz. Çığ büyüklüğünden dolayı çalışmalar uzun sürebilir" dedi.

Van-Çatak karayoluna çığ düştü

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