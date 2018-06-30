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Van Çatak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van Çatak'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

İHA | 30.06.2018 - 18:50..
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van

Yurt içinde ve yurt dışında terörle aktif mücadele kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Van valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca 30 Haziran 2018 tarihinde Çatak ilçemize bağlı Andiçen Mahallesi kırsalında icra edilen Şehit Uzman Jandarma Çavuş Murat Sarıgül operasyonunda 2 bölücü terör örgütü mensubu, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgemizde, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.

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