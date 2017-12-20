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Van Damme Türk iş adamlarıyla fitness zinciri kuracak

Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme, Türk iş adamlarıyla dünya genelinde hizmet verecek fitness merkezi kuracak.

AA | 20.12.2017 - 10:07..
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  2. Ekonomi

Van Damme, Türk iş adamları Burçin Şahin ve Taner Barlas ile kuracakları JCVD Fitness & Health markasına yapılan bayilik taleplerini değerlendirmek için Kocaeli'ye geldi.

Merkezin İzmit'te açılması planlanan ilk şubesinin yer alacağı rezidansta gazetecilere açıklama yapan Van Damme, her şeyden önce Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

VAN DAMME: "İLK ÖRNEĞİ KOCAELİ'DE OLACAK"

Kocaeli'nin hayranlık uyandırıcı şekilde güzel olduğunu dile getiren Van Damme, buranın temiz havası, güzel gölü ve yürüyüş için çok güzel ormanlarının bulunduğunu kaydetti.

Sporu çok sevdiğini vurgulayan Van Damme, "Her zaman fitness merkezi kurmayı hayal ediyordum. Uluslararası bir proje bu. İlk örneğini Kocaeli'de açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

İş adamı Şahin ise Van Damme, Taner Barlas, Roney Muller ve kendisinin ortaklığında bütün dünyada şubeleri olan bir fitness zinciri açmayı planladıklarını belirtti.

Van Damme Türk iş adamlarıyla fitness zinciri kuracak

"FRANCHİSİNG SALONLAR YAPACAĞIZ"

Kocaeli'de şube taleplerini değerlendireceklerini anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Van Damme dünyada çok sevilen bir sporcu, oyuncu ve yapımcı. Spor yapmayı çok seviyor. O yüzden böyle bir proje gerçekleştirdik. Bu projenin kapsamında franchising spor salonları yapacağız. Taner Bey yaptığımız spor salonlarına sürekli yurt dışından ünlü sporcuları getirecekler. Van Damme'ın spor merkezi hayalini gerçekleştirmiş olacağız. Ortaklığımızda Türkiye'de bir iş başlangıcı yaptığı ve bize inandığı için çok mutluyuz. Buradan bütün dünyaya yayılan bir fitness ve anti aging sistemi kuruyoruz."

Şahin, gelecek yıl içinde 30'u Türkiye'de olmak üzere dünya genelinde 100 franchise vermeyi planladıklarını aktararak, "Türkiye'de açacağımız merkezlerle bin kişiye istihdam sağlayacağız. İlk etapta 200 milyon dolarlık yıllık ciro hedefliyoruz." dedi.

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