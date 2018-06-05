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Van Gogh’un milyon euroluk tablosu sahibini buldu

Ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un tablosu Paris'te açık arttırmayla bir koleksiyoncuya satıldı.

İHA | 05.06.2018 - 15:51..
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Fransa'daki Artcurial Müzayede Evi,  düzenlediği açık arttırmayla Gogh’un "Women Mending Nets in the Dunes" adlı tablosunun 7 milyon euroya satıldığını açıkladı.

TABLONUN SAHİBİ AMERİKALI BİR KOLEKSİYONCU

136 yıllık eser, Amerikalı bir koleksiyoncu tarafından satın alındı. Artcurial tablonun satışıyla ilgili olarak "Hollanda dönemindeki bir Van Gogh açık hava resmi için bir dünya rekoru" dedi.

"DÖNÜM NOKTASI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Müzayede evi, Van Gogh’un eserinin 20 yıldan fazla bir süredir yapılan ilk açık arttırma olduğunu söyledi. Artcurial Çağdaş Sanat Direktörü Bruno Jaubert, eser için "Sanatçının iş hayatındaki önemli bir çalışma ve bir dönüm noktası olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

GOGH'UN TEK MANZARA RESMİ

Jaubert aynı zamanda bu eserin, Van Gogh’un yapmış olduğu tek manzara resmi olduğunu söyledi.

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