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Van Gogh'un resimleri seramiğe aktarıldı

Ünlü izlenimci ressam Vincent Van Gogh'un çok bilinen 15 resmi, yaklaşık 5 ay süren bir çalışmayla seramik tablolara dönüştürüldü.

AA | 07.04.2018 - 11:52..
  1. Haberler
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Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un eserleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (İSMEK) Fındıkzade Türk İslam Sanatları Merkezi hoca ve öğrencileri tarafından seramiğe uygulandı.

Sanatçının "Otoportre", "Ayçiçekleri", "Arles’teki Yatak Odası" ve "Yıldızlı Gece" gibi çok bilinen 15 eseri, yaklaşık 5 ay süren bir çalışmayla yeni bir şekle büründü.

Van Gogh'un resimleri seramiğe aktarıldı

İSMEK'te seramik eğitimi veren Şeyma Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite eğitimini seramik üzerine tamamladığını, daha sonra da aynı bölümde yüksek lisans yaptığını söyledi. Balcı, yaklaşık 5 yıldır kendi atölyesinde de çalışmalar yaptığını ve öğrenci yetiştirdiğini belirterek, "Bundan 3-4 sene öncesine kadar, şimdi olduğu gibi seramiği merak eden ya da öğrenen yoktu. Seramikle ilgilendiğimi söylediğimde ne olduğunu anlamıyorlardı. Son yıllarda insanların seramiğe merak salması, atölyelerin ve sergilerin artmasıyla biraz daha bilindi. Gidişattan memnunuz ama yeterli değil. Biz vazgeçmiyoruz, seramiğin daha da fazla bilinir olması için çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

Van Gogh'un resimleri seramiğe aktarıldı

NEOLİTİK ÇAĞ'DAN BU YANA UYGULANAN TEKNİK KULLANILDI

Balcı, yaptıkları çalışmalarda yüzlerce çamur darbesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Seramikleri 'sucuk' ya da 'fitil' olarak bilinen ve Neolitik Çağ'dan bu yana uygulanan bir teknikle oluşturduk. Normalde vazo, çanak gibi daha büyük objelerde uygulanıyor. Seramikte gri renkli 'sır' dediğimiz malzeme fırından masmavi ya da kıpkırmızı çıkabiliyor. Denemeler yapsak bile nihai işlem istediğimiz gibi olmayabiliyor. O yüzden renk konusunda alanımız çok geniş değil. Bu bakımdan riskliydi ama çok şükür resimlerin orijinaline yakın renkleri yakaladık."

Van Gogh'un resimleri seramiğe aktarıldı


Seramik yaparken Türkiye'deki toprakları kullandığını vurgulayan Balcı, "Van Gogh resimlerinde duygu derinliği ve naifliğin, -dili farklı da olsa olsa- bizim sanatımızda da olduğunu düşünüyorum. Belki de bu yüzden seramiğe uygularken eserlerini içselleştirmemiz zor olmadı, sonuç olarak da çalışmalar umduğumdan başarılı çıktı." şeklinde konuştu.

Van Gogh'un resimleri seramiğe aktarıldı

SERGİDE 60'A YAKIN ESER SERGİLENİYOR

Grubun eserleri, Lale Festivali kapsamında hazırlanan "Vuslat: Cemre ve Lale" isimli karma sergide sanatseverlerle buluşuyor. Hüsn-i hat, tezhip, minyatür, kat'ı, ebru, bilimsel bitki çizimi ve ahşap oyma gibi 11 branştan eserlerin yer aldığı sergide 60'a yakın seramik eser bulunuyor. Sergide, portresinden çalışılmış bir Van Gogh heykeli ve hazırlık sürecinin gösterildiği kısa video da ziyaretçilerin izlenimine sunuluyor.

Sergi, 20 Nisan'a kadar Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

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