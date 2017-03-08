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Van Gölü çevresine iskan verilmeyecek

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Van Gölü çevresindeki 1652,00 metre kotu altında kalan alanlar "afete maruz bölge" ilan edildi.

08.03.2017 - 09:07
  1. Haberler
  2. Emlak

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Bakanlar Kurulu, Van Gölü çevresindeki bazı alanları "afete maruz bölge" ilan etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Van Gölü çevresindeki 1652,00 metre kotu altında kalan alanlar afete maruz bölge sayılacak.

KARAR DEĞİŞİKLİĞİ

Kararda, 1652,00-1653,00 metre kotları arasında kalan mevcut yapıların muhafaza edilerek yeni iskan verilmeyeceği belirtildi. Ayrıca 1653,00 metre kotu üzerinde inşa edilecek yapılarda ise taban kotu ile bina ve otopark gibi giriş kotlarının 1653,00 metrenin 1,00 metre üzerinde olacak şekilde planlandığı kaydedildi.

Söz konusu kararla 8 Haziran 1995 tarihli ve 95/6925 sayılı Bakanlar Kurulu kararı da yürürlükten kaldırıldı.

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