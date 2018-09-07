Van Gölü sahiline halka açık plaj yapıldı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü'ne kıyısı bulunan Gevaş ilçesinde yeni bir halk plajını hizmete açmaya hazırlanıyor.

Göle kıyısı bulunan Edremit, Tuşba ve Erciş ilçelerinde açılan halk plajlarına Gevaş ilçesinin de eklenmesiyle vatandaşlar gölden daha fazla yararlanma imkanı bulacak.

YÜZDE 90'I TAMAM

Akdamar Adası'nın karşısındaki Keretaş sahilinde Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nun talimatıyla yapılan ilçenin ilk halk plajında sona gelindi.

25 bin dönüm üzerine kurulan ve yüzde 90'ı tamamlanan plajda duş kabinleri, yüzer iskele, kamelyalar, plaj futbolu sahası, kafeterya ve idari bina bulunuyor.