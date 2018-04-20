taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.735
USD
4,0426
EURO
4,9753
ALTIN
174,44
PETR
73,5000

Van Gölü semalarında yamaç paraşütü keyfi

Van'ın eşsiz doğası, kültürel yapısı ve masmavi suyuyla öne çıkan Van Gölü kıyısındaki Altınsaç ve İn koyları, "gökyüzüne dokunmak" isteyen yamaç paraşütü tutkunlarının yeni adresi oldu.

AA | 20.04.2018 - 14:42..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Aynı anda 650 metreden birçok paraşüte kalkış imkanı sağlayan ve iniş yapılan zemini doğal çimle kaplı Altınsaç ve İn koyları, yemyeşil ormanları, St. Thomas Manastırı ve Van Gölü'nün mavisi eşliğinde yamaç paraşütüyle farklı bir keyif yaşamak isteyen adrenalin tutkunu sporcuları ağırlıyor.

Van Gölü semalarında yamaç paraşütü keyfi VİDEO

VAN GÖLÜ SEMALARI...

Düzenlenen etkinlik kapsamında İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden bölgeye gelen 20 paraşütçü, bir süre Van Gölü semalarında uçtuktan sonra kıyıya indi.

Van Gölü semalarında yamaç paraşütü keyfi


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Güneydoğu'nun incisi: Mardin
Mardin son yıllarda turizmde büyük ivme yakalarken gelişen sanayisiyle de Güneydoğu'nun parlayan yıldızı olmayı başardı.
Evcil hayvanınız ile seyahat
Havalar ısınıyor, hafta sonu kaçamakları için en güzel aylardan birine geldik. Ailenizin sevimli küçük üyelerinden ayrılmanızı istemeyen hayvan dostu oteller sizi bekliyor.
İlkbaharda kaçacak yerler
İşte kışın mahmurluğunu atacağınız, ilkbaharda bir başka güzel olan yerler.
Sicilya gezi rehberi
Butik İtalya turu sayılabilecek bir rota çizdim. Tarihsel doku, enfes yemekler, masmavi deniz, bonus olarak da Etna Yanardağı. Başlayalım o zaman...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Öztürk Yılmaz cumhurbaşkanlığına aday oldu

Öztürk Yılmaz cumhurbaşkanlığına aday oldu

717
Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor

Aziz Yıldırım: Kirli kumpas devam ediyor

435
Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darbettiler

Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darbettiler

166
15 yeni üniversite kuruluyor

15 yeni üniversite kuruluyor

137
Fenerbahçe: Tahrik edildik

Fenerbahçe: Tahrik edildik

212
Fikret Orman: Oyuncularım hakeme sordu

Fikret Orman: Oyuncularım hakeme sordu

148
Şenol Güneş taburcu edildi

Şenol Güneş taburcu edildi

153