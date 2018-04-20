Aynı anda 650 metreden birçok paraşüte kalkış imkanı sağlayan ve iniş yapılan zemini doğal çimle kaplı Altınsaç ve İn koyları, yemyeşil ormanları, St. Thomas Manastırı ve Van Gölü'nün mavisi eşliğinde yamaç paraşütüyle farklı bir keyif yaşamak isteyen adrenalin tutkunu sporcuları ağırlıyor.

Van Gölü semalarında yamaç paraşütü keyfi VİDEO

VAN GÖLÜ SEMALARI...

Düzenlenen etkinlik kapsamında İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden bölgeye gelen 20 paraşütçü, bir süre Van Gölü semalarında uçtuktan sonra kıyıya indi.



