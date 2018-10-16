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Van Gölü'nde yavru balıklar çoğaldı

Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinde bu sene yavru balık yoğunluğu yaşanıyor.

DHA | 16.10.2018 - 16:32..
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Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefali için üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arası av yasağı uygulanıyor. Bölgenin önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için sevindiren haber geldi.

Yıllardır sürdürülen koruma çalışmaları etkisini göstermeye başlarken, bu yıl balıkçılar, Van Gölü'nde ilk defa bu kadar çok yavru balık yoğunluğunun olduğunu söyledi.

Van Gölü'nde yavru balıklar çoğaldı

YAVRULAR ÇOĞALDI

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, sürdürülen koruma çalışmalarının önemine dikkat çekerek, "Son yıllarda ülkemizde ve dünya genelinde balıkçılıkla ilgili hep kötü haberler alıyoruz. Balıkların tükendiğini balık stoklarınını çöktüğünü duyuyoruz. Fakat bu sene Van Gölü için sevindirici haber var. Geçmiş yıllarda hiç olmadığı kadar Van Gölü'nde yavru yoğunluğunun arttığını görüyoruz. Bu yıl Van Gölü'nün hangi noktasına giderseniz gidin inanılmaz derecede yavruların çoğaldığını görüyoruz. Bu çok sevindirici bir haber." diye konuştu.

Van Gölü'nde inci kefali yavruları çoğaldı İZLE

Van Gölü'nde yavru balıklar çoğaldı

İNCİ KEFALİ İYİ KORUNDU

Van Gölü'nde birçok kişinin geçimini balıkçılıkla sağladığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Akkuş, "Bugün burada yüzen balıkların hepsi 3 sene sonra Van Gölü'ndeki balıkçılık potansiyelinin çok daha artacağını bizlere gösteriyor. Bu balıkların bu sene fazla olmasının temel nedeni üreme dönemindeki koruma çalışmalarının çok başarılı geçmesi. Biz balığı korursak soframızda yiyecek balığımız olacak. Van'daki insanlar için yiyecek ekmek olacak. Koruma çalışmalarında görev yapan jandarma ekiplerine de teşekkür ediyorum." dedi.

Van Gölü'nde yavru balıklar çoğaldı

İLK DEFA BU KADAR YOĞUN GÖRDÜK

Van Gölü'nde balıkçılıkla geçimini sağlayan Fırat Ayseli, "Yıllardır gölde balıkçılıkla uğraşıyorum. Bu yıl gölde çok fazla yavru balık görüyoruz. Balıklar sürüler halinde geziyor. Bizde görünce çok mutlu oluyoruz. Umarız bu manzarayı her yıl görürüz." diye konuştu.

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